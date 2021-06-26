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Названа самая популярная тема для прямой линии с Путиным

18:37, 26 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Самой популярной темой вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является пандемия коронавируса и вакцинация, сообщает ТАСС.

Также популярными стали вопросы распределения лекарств по регионам и жилищные темы.

Традиционная прямая линия с президентом РФ запланирована на 30 июня. Ответы Путина на вопросы россиян покажут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Мероприятие пройдёт в изменённом формате, отметил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Аудитории в студии не будет.

Он пояснил, что отсутствие гостей связано с пандемией коронавируса. Путину помогут только ведущие, обрабатывающие перед эфиром «весь массив вопросов».

Задавать их президенту можно будет с помощью специального приложения для смартфонов. По словам Пескова, оно позволяет любому россиянину «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом» и без посредников направить свой вопрос Путину в видеоформате или письменно.

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