Названа самая популярная тема для прямой линии с Путиным

Самой популярной темой вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является пандемия коронавируса и вакцинация, сообщает ТАСС.

Также популярными стали вопросы распределения лекарств по регионам и жилищные темы.

Традиционная прямая линия с президентом РФ запланирована на 30 июня. Ответы Путина на вопросы россиян покажут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Мероприятие пройдёт в изменённом формате, отметил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Аудитории в студии не будет.

Он пояснил, что отсутствие гостей связано с пандемией коронавируса. Путину помогут только ведущие, обрабатывающие перед эфиром «весь массив вопросов».