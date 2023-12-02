Названа самая популярная страна для зимовки среди россиян OneTwoTrip: Таиланд стал самой популярной страной для зимовки среди россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эксперты определили самые востребованные у россиян направления для зимовок ― длительных путешествий, передает РИА Новости. Согласно результатам исследования OneTwoTrip, самым популярным направлением для зимовок стал Бангкок: в Таиланд отправятся 18,5% пользователей, планирующих долгое путешествие.

Средняя стоимость ночи в отеле столицы страны ― 5,5 тысячи рублей. На втором месте ― Пхукет, его доля достигла 13,3%, а жилье там в среднем стоит 3,7 тысячи рублей в сутки. Третью строчку занял Денпасар: на Бали в этом году будут зимовать 10,3% российских туристов, за номер они заплатят в среднем три тысячи рублей в день.

До этого аналитики сообщили, что российские туристы стали чаще отдавать предпочтение отечественным курортам, выбирая место для отдыха в новогодние каникулы. Доля российских курортов выросла с 33% до 35%. При этом эксперты подчеркнули, что стоимость отдыха на российских курортах выросла. Средняя стоимость поездки составляет около 87 тыс. рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, как сэкономить на новогодней поездке. В частности, он порекомендовал россиянам выбирать места, расположенные неподалеку от города проживания. Кроме того, важное значение имеет время бронирования.