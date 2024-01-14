Названо самое популярное направление литературы среди россиян в 2023 году РБК: россияне в 2023 году больше всего читали книги по психологии и саморазвитию

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Граждане России в 2023 году чаще всего читали книги по саморазвитию, психологии и личностному росту, сообщает РБК со ссылкой на электронные библиотеки, книжные магазины и издательства. Так, в нон-фикшене лидерскую позицию занимали литературные труды по расслаблению.

Думаю, что и в следующем году мы увидим доминирование того же жанра и тех же сочинительниц. В мире слишком много стресса, и вряд ли его будет меньше. Книги, которые успокаивают, останутся актуальны, — рассказал шеф-редактор «Букмейта», критик Константин Мильчин.

Среди художественной литературы первые строчки заняла классика. Также в лидерах оказались произведения Виктора Пелевина и азиатских авторов.

Ранее антимонопольная служба возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Надежды Жуковой, выпускаемого «Эксмо». Если издатель выиграет, нарушителю запретят выпуск пособия из-за нарушения закона о конкуренции, отметила пресс-служба издательства.

«Симбат» выпускает серию букварей и логопедических пособий под брендом «Умка» («Азбука и букварь», «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря»), пояснили в ФАС. Оформление книг очень похоже на серию «Эксмо».