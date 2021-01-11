16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Названы самые популярные среди россиян электронные книги

11:51, 11 января 2021 13
Фото: pixabay.com

Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стала «Дурная кровь». Это новый детектив британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Помимо этого произведения в топ-5 вошли «Внутри убийцы» Майка Омера, «Думай медленно... решай быстро» Даниеля Канемана, «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «ЛитРес».

Согласно статистике, продажи электронных и аудиокниг в период новогодних праздников увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж, как и в годом ранее, пришёлся на 2 и 4 января.

В этот раз россияне активнее читали и слушали книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности.

Вместе с тем в декабре в Министерстве культуры сообщили, что россияне стали меньше интересоваться чтением обычных книг. По крайней мере, применительно к библиотекам. Так, в 2019 году на тысячу населения приходилось 7,5 тысячи случаев выдачи литературы из библиотек, тогда как в 2018 году эта цифра составляла 7,6 тысячи.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео