Названа самая опасная поза в сексе Хирург Радж: поза обратной наездницы в сексе считается самой опасной в мире

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Самой опасной позой в сексе считается поза обратной наездницы, рассказал хирург Каран Радж изданию LadBible. По словам врача, когда женщина сидит сверху мужчины, повернувшись к нему спиной, происходит 50% случаев перелома пениса.

Если происходят беспорядочные толчки или если движения двух сторон не синхронизированы, пенис может выскользнуть и быть раздавлен женской лобковой костью, — объяснил хирург.

Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли, предупредил доктор. По его словам, мужские гениталии при этом могут посинеть, раздуться и изогнуться, став похожими на баклажан.

Радж уточнил, что перелом на самом деле означает разрыв белочной оболочки, которая позволяет пенису увеличиваться во время эрекции.

Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт в свою очередь рассказала, что получить травму можно, если партнеры слишком увлечены толчками. Она посоветовала не торопиться при сексе, и тогда эта поза не должна доставить слишком много хлопот.

Ранее психолог Лариса Паркина назвала одним из самых распространенных мифов о сексе то, что женщина обязательно должна изображать недоступность для того, чтобы быть сексуально привлекательной для мужчины. По словам специалиста, это такое же заблуждение, как мнение о допустимости секса после определенного количества свиданий, поскольку он недопустим тогда, когда происходит не по обоюдному согласию.