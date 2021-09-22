Названа самая опасная и безопасная кухонная посуда

Здоровье человека зависит не только от употребления правильных продуктов питания, но и от того, в какой посуде они хранились или были приготовлены. Издание Pravda.Ru рассказало, какая кухонная утварь является безопасной, а от какой нужно немедленно отказаться.

Избегать любой ценой необходимо посуды, содержащей тефлон, алюминий, медь и свинец. Так, например, антипригарная посуда часто изготовлена с полимерным покрытием, активным ингредиентом которого является политетрафторэтилен (PTFE), также известный под торговой маркой «Тефлон». При высоких температурах он выделяет химические вещества, которые могут провоцировать развитие рака, повышать уровень холестерина и изменять ферменты печени.

При использовании посуды с алюминием со временем у человека могут возникнуть проблемы типа хронической усталости и тумана в мозгу, а иногда такая кухонная утварь может спровоцировать болезнь Альцгеймера и рак молочной железы, утверждают специалисты.

Также к раку может привести использование посуды из меди. Медь часто сочетают с никелем, чтобы сделать её более прочной, однако именно это сочетание при нагревании выделяет токсичные пары. Кроме того, опасной является посуда на основе свинца, которую, как правило, для привлекательности покрывают керамикой или эмалью. В тяжёлых случаях отравление свинцом может привести к коматозному состоянию или смерти.

Самая безопасная в использовании посуда, по мнению специалистов, это стеклянная, чугунная, керамическая или из нержавеющей стали. Некоторые исследования показывают, что приготовление пищи в чугуне способно помочь предотвратить дефицит железа.

Ранее химиотерапевт и онколог Андрей Базылев сообщил, что частое использование постельного белья и ношение одежды из синтетических тканей в теории могут стать факторами развития онкологических заболеваний. В основу синтетических тканей входит полиэстер, который является разновидностью пластика, а также другие, менее безвредные материалы, такие как аммиак, формальдегид и тефлон.