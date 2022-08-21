Названа самая доходная вакансия для вахтовиков «Работа.ру»: одной из самых доходных вакансий для вахтовиков стал инженер-энергетик

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Вакансия инженера-энергетика с заработной платой до 315 тысяч рублей в месяц стала одной из самых высокооплачиваемых среди тех, которые предполагают работу вахтовым методом. Чаще всего соискателям такой формы занятости предлагают позиции комплектовщиков, укладчиков и разнорабочих. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит ТАСС.

Позиция инженера-энергетика предлагается в Мурманске.

Специалист будет руководить организацией и планированием работы энергетического участка, заниматься разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и энергосетей. Работодатель обещает доход до 315 тыс. рублей, бесплатное проживание, а также компенсацию проезда до места сбора и прохождения медкомиссии, — говорится в исследовании сервиса.

Среди других вариантов вахтовой работы с высокой зарплатой есть позиция водителя на служебном грузовом автомобиле для перевозки грузов по Магаданской области с зарплатой от 130 до 250 тысяч рублей. В городе Усинске мастеру по ремонту скважин предлагают доход до 220 тысяч рублей. В Тюменской области сварщику на полуавтомате готовы платить до 190 тысяч рублей, а начальнику строительного участка в Красноярске и водителю лесовоза в Нижегородской области — до 150 тысяч рублей.

По данным исследования, чаще всего работу вахтовым методом ищут жители Москвы — 26% резюме. Ещё 5% резюме приходится на Московскую область, по 4% — на Башкирию и Санкт-Петербург.

При этом наибольшее число «вахтовых» вакансий также сконцентрировано в Москве — 33%.

Самые популярные профессии среди соискателей — охранник, водитель, комплектовщик, разнорабочий и укладчик.