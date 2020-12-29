Названа распространённая ошибка при варке пельменей

https://static.news.ru/photo/78757968-4a35-11eb-9183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Замороженные пельмени при варке обычно просто опускают в кастрюлю с кипятком, что является неправильным и приводит к тому, что они лопаются и разваливаются.

На эту основную ошибку при варке продукта обратил внимание пользователь китайской сети WeChat. Он объяснил, почему пельмени часто теряют товарный вид.

Причина — в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они лопаются и в результате разваливаются, — считает пользователь.

Он добавил, что при высокой температуре крахмал, находящийся на поверхности теста, склеивается, что приводит к слипанию пельменей.

Пользователь также дал несколько советов по правильному приготовлению. Он считает, что перед варкой пельмени необходимо довести до нормальной температуры, для этого следует замочить их в воде на несколько минут.

Кроме того, тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут, — отметил автор поста.

Также необходимо выбрать оптимальную температуру воды — она не должна быть и холодной, и кипятком. Устроит температура воды в 50 градусов.

Совет третий: независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной, — подчеркнул пользователь.

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