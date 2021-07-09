Названа пятёрка регионов — антилидеров по заболеваемости COVID-19

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ рассказал НСН о регионах, которые «делают погоду по заболеваемости» коронавирусом.

По его словам, помимо традиционных «лидеров» списка — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — в топ-5 входят также Нижегородская и Ростовская области.

Три региона делают погоду по заболеваемости: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведём порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер, — утверждает Онищенко.

Он также добавил, что коронавирус можно будет победить, если справиться с заболеваемостью хотя бы в этих пяти регионах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение российским регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом. По его словам, заболеваемость растёт, ситуация сложная и регионам необходимо прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

По данным на 9 июля, в России за минувшие сутки зафиксирован максимальный с 2 января прирост заражений коронавирусом — 25 766 новых случаев во всех 85 регионах. Максимальный прирост отмечен в Москве — 6643, минимальный показатель у Ненецкого автономного округа — 14. Всего с начала пандемии в стране заразились более 5,7 млн человек.