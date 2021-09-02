Названа проблема, которая может испортить отдых туристов в Турции

В Турции с 6 сентября из-за коронавируса будут вводить ограничения на передвижения по стране, поэтому осенний сезон для туристов может оказаться под угрозой. Об этом пишет «ФедералПресс».

С 6 сентября для междугородних поездок внутри Турции невакцинированным гражданам потребуется либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо сертификат о прохождении вакцинации, либо справка о перенесённом заболевании, — отмечается в сообщении.

Однако об иностранных туристах в сообщении ничего не говорится, поэтому неизвестно, будет ли данная мера распространяться на всех путешественников по стране или только на самих жителей, сообщают в АТОР.

Кроме того, в электронном виде предъявить информацию о тестах или вакцинации не получится, так как существует проблема с отображением информации в турецких HES-кодах. Поэтому тем, кто хочет перемещаться по территории Турции, нужно будет предъявить справки и сертификаты на английском языке в распечатанном виде. А вот невакцинированным придётся сдать тест уже на территории страны. Все эти действия, конечно, приведут для отдыхающих лишь к потере времени и денег, считают в ассоциации туроператоров.

Ранее туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику. Спрос на эти путёвки возрос на 225% по сравнению с 2019 годом.