Названа причина задержания рэпера Платины в Томске Mash: задержанный в Томске рэпер Платина отказался пройти тест на алкоголь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпера Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) задержали в Томске из-за того, что его визит в страну не соответствовал заявленным им целям въезда, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, исполнитель отказался пройти тест на алкогольное опьянение и получил три административных штрафа.

Как пишет СМИ, Роберту Плаудису были выписаны штрафы по трем статьям: употребление наркотиков, нарушение правил въезда и незаконное трудоустройство. Канал указал, что сейчас он находится в спецприемнике и скоро будет доставлен в суд. По данным канала, завтра будет принято решение о привлечении певца к ответственности за пропаганду запрещенных средств.

Ранее стало известно, что силовики задержали рэпера Платину в Томске во время его концерта. Выяснилось, что артист выступал в клубе Face, он отмечал свое 29-летие. Как писали СМИ, некоторое время назад на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить тексты Платины на пропаганду наркотиков.

Сама Мизулина в своем Telegram-канале уже отреагировала на задержание. По ее словам, Лига безопасного интернета не направляла никаких обращений относительно Плаудиса за последние годы и причины задержания исполнителя ей неизвестны.

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