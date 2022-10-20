Политолог объяснил, как США могут использовать задержанного Усса Политолог Мендкович: США могут обменять задержанного Усса на своих агентов в России

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Вашингтон может попытаться создать некий «обменный фонд» заключенных для переговоров с Москвой по освобождению американских граждан и «агентов» из российских мест лишения свободы, заявил NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Таким образом он прокомментировал задержание в Италии нескольких россиян по запросу Минюста США, среди них Артем Усс — сын руководителя Красноярского края Александра Усса.

Я не исключаю, что это действительно способ набрать своего рода обменный фонд на граждан США и американских агентов, находящихся сейчас в местах лишения свободы в РФ. США считают, что их внутренние законы имеют отношение к третьим странам, считают, что могут требовать экстрадиции тех, кто, находясь в Италии, живет по законам Италии, а не США. Надеюсь, что новое правительство Италии займет более разумную позицию и откажется сотрудничать с Вашингтоном в этом явно политическом и ограничивающем суверенитет Италии деле, — добавил Мендкович.

Он также подчеркнул, что «пора принять тот факт, что санкции США — это их личная проблема и ни к одной другой стране они не имеют отношения». Эксперт подчеркнул, что пока не произошла экстрадиция задержанных в Италии россиян в США, Москва должна вести дипломатические переговоры с Римом.

Если россиян экстрадируют, то, считаю, РФ вынуждена будет пойти на ассиметричные меры для освобождения своих граждан — активизировать набор обменного фонда из числа, например, граждан Великобритании и США, которые занимаются политической деятельностью и пропагандой в странах СНГ, — рассказал Мендкович.

Артема Усса задержали в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций. Также задержали еще нескольких россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее юрист по международному частному праву Антон Аранибар предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны.