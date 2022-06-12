Названа причина тяжёлого течения оспы обезьян у детей Вирусолог Альтштейн: дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за слабого иммунитета

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Более слабый в сравнении со взрослыми иммунитет может стать причиной более тяжёлого течения оспы обезьян у детей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что такая тенденция свойственна значительному числу серьёзных заболеваний.

Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <...> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный, — сказал Альтштейн.

Ранее были опубликованы методические рекомендации «Противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян». Там, в частности, говорится, что в некоторых случаях отмечается особенно тяжёлое течение заболевания, в первую очередь, у детей.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что такое указание связано с необходимостью особенно внимательно наблюдать за случаями заболевания оспой у детей. При этом недостаточно описать отдельные случаи, следует провести статистический анализ ситуации и выявить глубинные причины тяжести заболевания.

Мы знаем, что дети тяжело болеют гриппом, потому что у них не сформировался иммунитет. <...> Ведь этот иммунитет складывается годами. <...> А если у детей нет никакой иммунологической памяти насчет любого заболевания, то они будут болеть тяжелее, — предположил он.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на 8 июня в России не было зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.