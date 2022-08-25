Названа причина снижения темпов продвижения российских войск в спецоперации Политолог Кошкин: темпы продвижения войск снижаются, чтобы уберечь мирное население

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Темпы продвижения российской армии в спецоперации снизились для того, чтобы у мирных жителей была возможность вовремя уйти с линии фронта, сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что если жители городов психологически не готовы к переезду, они неизбежно оказываются в числе пострадавших.

Темпы снижаются ещё и для того, чтобы у мирных жителей была возможность уйти с линии соприкосновения фронтов. Согласно учебникам, в зоне боевых действий до 80–90% страдает мирное население. Естественно, если боевые действия разворачиваются мгновенно в городе <...>, они оказываются в числе пострадавших, — заявил эксперт.

Кошкин отметил, что в спецоперацию не входят задачи, связанные с захватом территорий. По его словам, целями, которые выполняются, являются сохранение жизни и защита людей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что решение о проведении спецоперации было принято в качестве превентивной меры, чтобы Запад не мог атаковать Россию. По его словам, «безумные начальники» могли принять решение напасть на Россию, в том числе на Крым.