Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка

https://static.news.ru/photo/34442990-477b-11eb-b01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший офицер разведки Великобритании MI6 Джордж Блейк скончался от естественных причин. Подробности о смерти советского разведчика сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Он отметил, что у Блейка резко поднялось давление, после чего врачам удалось нормализовать его состояние, но спустя некоторое время мужчине снова стало плохо и через несколько минут он умер, сообщает «Российская газета».

Блейку было 98 лет. Его фамилия при рождении — Бехар. Родился разведчик в Роттердаме. Активно участвовал в нидерландском Сопротивлении, затем работал в Управлении специальных операций (УСО) — британская разведывательная служба времён Второй мировой войны. После окончания войны поступил на службу в MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе, затем его направили в Корею, где он работал в британском посольстве в Сеуле. Когда Корея была разделена, Блейк оказался в плену в Северной Корее. Он изменил свои убеждения и стал коммунистом. После освобождения его направили на работу в Берлин. Блейк передавал огромное количество информации о разведчиках MI6, завербованных в Европе, в СССР.

Как сообщал NEWS.ru, в субботу президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким легендарного советского разведчика.