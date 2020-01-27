https://static.news.ru/photo/5f08167c-4101-11ea-827f-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Чаплин Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин, скончавшийся 26 января, мог умереть из-за острой ишемической болезни сердца.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты вскрытия. Кроме того, протоиерей болел сахарным диабетом и страдал астмой, поэтому эксперты не исключают того, что эти заболевания также могли сказаться на общем состоянии умершего, передаёт Lenta.ru.

Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что он сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и он больше не пришёл в сознание.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата.

Как писал NEWS.ru, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина. В своём Instagram музыкант посвятил священнику, с которым у него был конфликт, стихотворение.