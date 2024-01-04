Названа причина смерти худрука команды КВН KP.RU: инфаркт стал причиной смерти 40-летнего худрука команды КВН Агафонова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти 40-летнего худрука команды КВН Станислава Агафонова стал инфаркт, сообщил друг комика Михаил. По его словам, которые приводит KP.RU, артист скончался на отдыхе, сейчас решается вопрос транспортировки его тела в Москву.

Причина смерти установлена медицинским заключением. Это инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история. Не болел, ничего такого, — пояснил друг Агафонова.

О смерти Станислава Агафонова стало известно 3 января. На последней записи во «ВКонтакте», опубликованной за полчаса до Нового года, звучит его голос. Поклонники выражают соболезнования под его постами.

Депутат Госдумы из Элисты Сангаджи Тарбаев написал, что новость о смерти Станислава «застала врасплох все движение КВН». Кроме того, Агафонов стал финалистом шоу «Comedy Баттл», где выиграл 500 тыс. рублей.

Уроженец Братска, Агафонов в молодости переехал в Иркутск и большую часть жизни занимался там развитием КВН. Он работал с несколькими командами — «Байкал», «Урал», «Молодость». Самым известным его проектом стала команда женской сборной «Раисы». Женская команда КВН использовала большое количество реквизита, музыки, трюков и текстовых шуток и в 2018 году стала чемпионом Высшей лиги КВН. Кроме того, в 2019 году он начал работать с командой «Сборная Снежногорска».

Артист был женат на участнице коллектива «Раисы» Анастасии Жуковой. У юмориста остались сыновья Захар и Лука.