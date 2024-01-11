Названа причина смерти ключевого фигуранта дела о хищениях на Восточном SHOT: фигурант дела о хищениях на космодроме Волкодав умер после удара по голове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти одного из ключевых фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергея Волкодава стал сильный удар по голове, который он получил во время драки в СИЗО. По сведениям канала, мужчину избили в камере в декабре.

Как стало известно каналу, помимо удара по голове, Волкодав также получил перелом челюсти. Согласно информации SHOT, мужчину сначала лечили в больнице при изоляторе, а 30 декабря его перевели в экстренном порядке в городскую больницу, где он спустя две недели скончался.

О смерти Волкодава стало известно 11 января. Как сообщалось, у него была диагностирована субарахноидальная гематома с кровоизлиянием.

Волкодав в прошлом занимал пост генерального директора компании «Цветлит». Его задержали в конце августа 2023 года за мошенничество в особо крупном размере. Предпринимателя обвинили в том, что он незаконно присвоил 1 млрд рублей при выполнении государственных контрактов с Минпромторгом и ФГУП при Спецстрое РФ.

До этого сообщалось о смерти бывшего генерал-майора юстиции, руководителя управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его тело нашли в нижегородской колонии, где он отбывал 14-летний срок по обвинению в коррупции.