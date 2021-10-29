Названа причина смерти диктора Кириллова

Советский диктор центрального телевидения Игорь Кириллов умер от коронавируса, рассказала известная телеведущая Анна Шатилова, долгие годы работавшая вместе с ним. По ее словам, близкие скрывали его болезнь. Ему даже пришлось ампутировать ногу, после чего он заболел коронавирусом. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам Шатиловой, она пыталась узнать о состоянии Кириллова у его жены, однако ей этого не удалось. Супруга диктора так и не перезвонила.

Сейчас мне завотделом Шмаков сообщил, что Кириллов, оказывается, с 10 сентября в больнице, ему ампутировали ногу. Причём я вчера звоню его жене Тане: «Тань, ну где, что?» — «Долгая история, перезвоню вечером». Не перезвонила. Я набираю сама его телефон — недоступен. И представляете, сегодня ровно в половине девятого утра вдруг телефон «тюк», открываю — это Игорь Леонидович, его телефон. Я набираю, недоступен. И вдруг, мне звонит Шмаков, а Кириллов в это время, похоже, и скончался. Ампутация ноги была, и в результате заразился там ковидом уже и всё, — рассказала Шатилова подробности смерти коллеги.

Знаменитый диктор умер 30 октября на 90-м году жизни. Более 20 лет он вёл программу «Время», а также был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной площади.

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.