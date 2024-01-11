Названа причина смерти бывшей супруги зампреда Госдумы Петра Толстого Mash: причиной смерти экс-супруги зампреда Госдумы Толстого стала онкология

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дарья Толстая

Телеграм-канал Mash назвал предварительную причину смерти Дарьи Толстой (Евенко), бывшей супруги телеведущего и заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. По информации канала, женщина страдала от онкологического заболевания мозга.

Как отмечает Mash, незадолго до смерти Дарья Толстая вызывала скорую помощь из-за сильной головной боли. Канал уточняет, что при этом от госпитализации она отказалась.

Ранее бывшую жену заместителя председателя Госдумы Петра Толстого Дарью Евенко обнаружили мертвой в московской квартире. По данным СМИ, тело находилось на кровати, признаки насильственной смерти отсутствовали. Некогда пара проживала в этой квартире, но в 2016 году союз распался после 24 лет совместной жизни, после чего Толстой оставил жилплощадь бывшей жене.

Также сегодня, 11 января, умер руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артиста госпитализировали 6 ноября после падения в обморок, врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.

Позднее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы. По ее словам, художественный руководитель театра до последнего рвался на работу.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Место выбрал сам актер, который хотел быть похороненным рядом с женой.