Названа причина смерти актёра Владимира Коренева

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Причиной смерти народного артиста России Владимира Коренева стал коронавирус. Об этом сообщила его дочь Ирина.

Как рассказала она РБК, актёр скончался после того, как заразился COVID-19. Артист находился в «красной зоне» в больнице. Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Актёр пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

На счету Владимира Коренева множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз актёр появился перед камерой в 2015 году, когда он исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров»,

Ранее академик РАН Армаис Камалов, присматривавший за народным артистом Арменом Джигарханяном в своей университетской клинике при МГУ, рассказал о последних днях жизни актёра. По его словам, за несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны, писал NEWS.ru.