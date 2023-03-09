Названа причина смерти 36-летнего журналиста Нечаева Генпрокуратура Узбекистана: российский журналист Нечаев умер от проблем с сердцем

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Александр Нечаев

Российский журналист Александр Нечаев умер в Ташкенте из-за проблем с сердцем, сообщила в своем Telegram-канале Генпрокуратура Узбекистана. На теле главреда «Бюллетеня кинопрокатчика» не было найдено каких-либо следов насилия.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть А. Нечаева наступила в результате «хронической сердечно-легочной недостаточности и ишемической болезни сердца». При осмотре тела А. Нечаева каких-либо телесных повреждений и увечий не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.

Нечаев скончался в возрасте 36 лет в Ташкенте, куда приехал пожить на два месяца. На связь со своими друзьями он перестал выходить 6 марта, а 8 марта его тело нашли в съемной квартире хозяин недвижимости, друзья журналиста и полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге было найдено тело рэпера Yung Trappa. Правоохранители полагают, что молодой человек мог умереть во сне. Одна из версий причин смерти — передозировка наркотиков.