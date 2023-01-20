Названа причина смерти 18-летнего актера Суховского Мать актера Суховского заявила, что ее сына убило током в трансформаторной будке

Фото: Актер Арсен Суховский

Кадр из фильма «Недетский дом»

В Москве в возрасте 18 лет скончался актер Арсен Суховский, об этом сообщила его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева во «ВКонтакте». По словам женщины, тот погиб из-за удара током в трансформаторной будке. Она уточнила, что тело юноши обнаружили лишь спустя два дня после инцидента.

Пошел работать на стройку, на которой при непонятных обстоятельствах и погиб. Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время. Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током, — написала Медведева.

Она также рассказала, что после произошедшего на месте пропали камеры видеонаблюдения, также рядом с Суховским в его смену не было напарника. По ее словам, делом занимаются следователи Одинцовского района Подмосковья.

Арсен Суховский известен по ролям в сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом».

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