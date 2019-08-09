Причиной сбоя, из-за которого больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов, стали технические работы. Об этом сообщили на «горячей линии» Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Как пояснили
При этом, в случае, если у абонентов загружаются только первые 10 каналов, необходимо переподключиться.
Ранее News.ru писал о том, что несколько минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».