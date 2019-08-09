Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Причиной сбоя, из-за которого больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов, стали технические работы. Об этом сообщили на «горячей линии» Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Как пояснили «Интерфаксу», сигнал был отключён на время проведения необходимых работ, однако в настоящее время вещание полностью восстановлено.

При этом, в случае, если у абонентов загружаются только первые 10 каналов, необходимо переподключиться.

Ранее News.ru писал о том, что несколько минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».

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