https://static.news.ru/photo/747df5ca-ba20-11e9-9b96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Причиной сбоя, из-за которого больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов, стали технические работы. Об этом сообщили на «горячей линии» Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Как пояснили «Интерфаксу» , сигнал был отключён на время проведения необходимых работ, однако в настоящее время вещание полностью восстановлено.

При этом, в случае, если у абонентов загружаются только первые 10 каналов, необходимо переподключиться.

Ранее News.ru писал о том, что несколько минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».