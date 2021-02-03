Названа причина сбоя на Таганско-Краснопресненской ветке метро

https://static.news.ru/photo/8e8c8cd2-4f82-11e9-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московское метро назвало предварительную причину произошедшего на Таганско-Краснопресненской линии сбоя в движении поездов.

Предварительная причина — несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле, — сказано в сообщении департамента транспорта Москвы, цитирующего руководство метро.

Там также отметили, что к подрядной организации применят санкции: компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин.

Остановка движения произошла на участке от «Планерной» до «Октябрьского поля», сообщал ранее Дептранс. Были запущены регулярные маршруты наземного транспорта в районе северо-западного участка метро. В данный момент работает около 160 автобусов, которые отходят от «Планерной», «Сходненской», «Тушинской», «Спартака» и «Щукинской». Проезд на них — бесплатный.

Также Мосметро сообщило, что оперативные службы продолжают работу для возобновления движения. Изначально сообщалось, что движение запустят в семь утра, потом срок перенесли на 7.30.

Как ранее писал NEWS.ru, вечером 3 февраля на Таганско-Краснопресненской линии было зафиксировано возгорание. ЧП, по данным СМИ, произошло в перегоне между станциями «Выхино» и «Рязанский Проспект». Однако позднее в метро сообщили, что движение поездов между этими двумя станциями Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили «для проверки инфраструктуры».