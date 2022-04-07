Названа причина роста заболеваемости ВИЧ в Петербурге

Заболеваемость ВИЧ в Петербурге выросла из-за того, что в 2020 году люди меньше тестировались в связи с COVID, объяснил руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский «Невским Новостям». Так, в 2021 году в городе зарегистрировали 2,5 тысячи заболевших, что на 15% превысило прошлогодний показатель. Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева отметила, что таким образом прервалась тенденция к снижению заболеваемости.

Разница статистики между 2020 и 2021 годом вполне объяснима, мы видим это по всей стране, и связано это, естественно, с пандемией. Люди никуда не ходили, в том числе на тестирование, и выявляемость снижалась по всей стране. То есть специалисты просто не могли протестировать потребителей психотропных веществ или секс-работников. Но шила в мешке не утаишь, ВИЧ-инфекцию всё равно надо тестировать. Люди всё равно попадали в больницы, и до кабинетов стали всё чаще и чаще доходить, — сказал Барский.

В пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что самая высокая заболеваемость среди мужчин 43–44 лет и женщин 25–45 лет. 70% заражений случилось во время сексуального контакта, ещё 19,5 % при употреблении наркотиков.

Ранее корреспондент NEWS.ru посетила Кемеровскую область, которая в 2021 году стала лидером страны по распространению ВИЧ-инфекции. Она выяснила причины этого у специалистов и поговорила с заразившимися людьми о том, как изменилась их жизнь.