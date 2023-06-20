Названа причина роста цен на блюда в ресторанах Аналитик Мейнхард назвал девальвацию рубля причиной роста цен на блюда в ресторанах

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Цены в ресторанах выросли из-за повышения стоимости на импортируемые в страну товары, которые поставляются в заведения общественного питания. Это связано с девальвацией рубля относительно евро и доллара, подчеркнул аналитик Артур Мейнхард в разговоре с РИАМО. По его словам, с начала 2023 года российская валюта снизилась на 16,91% относительно американской и на 16,57% — относительно европейской.

Получается, что импортеры тратят доллары и евро, а выручку получают в рублях. Из-за изменения курса разница в доходах и расходах увеличивается, поэтому им приходится корректировать цены, — уточнил эксперт.

По словам аналитика, рост цен должен соотноситься с девальвацией, но многие импортеры предпочитают увеличить стоимость с расчетом на дальнейшее ослабление рубля. Эксперт подчеркнул, что цены на импортные товары в России повышаются неравномерно в зависимости от сегмента. В первую очередь рост затрагивает те сферы, где нет стратегических запасов на складах, к чему относятся продукты питания.

Кафе и рестораны встают перед выбором: либо увеличить стоимость блюд, либо корректировать меню, либо искать альтернативы. При изменении меню заведение может потерять свою индивидуальность, а найти аналоги среди российских производителей не всегда возможно, заключил Мейнхард.

В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) ранее заявили об увеличении цен в российских ресторанах в среднем на 10%. Это было вызвано ростом цен на импортные продукты, в некоторых случаях подорожание достигало 35%.