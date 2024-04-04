Названа причина прекращения сухопутных атак ВСУ на Белгородскую область Военэксперт Матвийчук: ВСУ оставили в покое Белгородскую область из-за потерь

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ отказались от попыток прорваться на территорию Белгородской области из-за слишком больших потерь, понесенных в результате недавних атак. Собеседник не исключил, что командование ВСУ «зализывает раны» и разрабатывает новые операции против ВС РФ.

Предположу, что из пяти тысяч, как сообщалось, пытавшихся прорваться в Белгородскую область бойцов ВСУ 3,5 тысячи уничтожено российскими силами. Это очень крупные потери, быстро их не восстановить. Зализывают раны эти националисты, приводят себя в порядок, но они вернутся к этой идее. Но они поняли, что прорваться на территорию России практически невозможно, что сценарий возможен только один — полное уничтожение подобных диверсионных групп, — считает Матвийчук.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь сторонников «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей, перцовые баллончики, аэрозольный пистолет и флаги с нацистской символикой.

До этого Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».