Названа причина, по которой Трасс захотела лично бросить вызов Путину Политолог Марков: Трасс захотела лично встретиться с Путиным, чтобы выделиться на фоне «отказников»

Фото: Ryan Jenkinson/News Images via Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост премьер-министра королевства и лично «бросить ему вызов», так как ее конкуренты в борьбе за руководящий пост отказались от переговоров с Москвой на грядущем саммите G20, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Эксперт добавил, что инициативность Трасс во время дебатов с остальными претендентами не стоит воспринимать серьезно.

На дебатах все сказали: «Нет, мы не будем встречаться с Путиным. Мы его отменим, заблокируем, бойкот объявим». Трасс хотела на их фоне выделиться хоть как-то. Разумно, хитро — вы его все в игнор, а я ему брошу вызов в лицо перед всеми колеблющимися странами, разоблачу. Это только желание выделиться во время дискуссии, — отметил Марков.

Собеседник подчеркнул, что нежелание британцев вести диалог с Москвой не означает соответствующий отказ со стороны РФ, по его словам, «любые военные конфликты рано или поздно заканчиваются миром».

Чтобы они (мирные переговоры. — NEWS.ru) были, противник [России] должен убедиться, что военными методами своих целей он добиться не может. Нужны военные усилия по принуждению к мирным переговорам. [На Западе] они сейчас убеждены в слабости России, они уверены, что РФ надо додавить военным путем, они в это поверили, — подытожил Марков.

Накануне Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки», если выиграет выборы на пост премьер-министра страны. Она добавила, что готова даже вызвать российского лидера на разговор. Вопрос Трасс был задан телеведущей в ходе вторых предвыборных дебатов. Другие участники встречи заявили, что встречаться с Путиным не будут.

Ранее стало известно, что политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил: отношения России с Великобританией обострятся, если новым британским премьер-министром станет Лиз Трасс. Он отметил, что многие прогнозировали появление ещё более радикально настроенного к России политика вместо экс-премьера Бориса Джонсона.