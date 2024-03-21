Названа причина залета российского самолета в Китай «Россия»: рейс залетел в Китай из-за изменения очередности в авиапространстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Россия» залетел в воздушное пространство Китая, сообщил представитель авиакомпании в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что это было сделано по решению диспетчеров, чтобы освободить воздушное пространство для вертолета. Речь идет о рейсе FV6879, инцидент произошел 20 марта.

Траектория движения самолета была изменена диспетчерами по причине изменения очередности пользования воздушным пространством, в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета, — сказал представитель авиаперевозчика.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с наблюдаемой ими «активностью дальней авиации России». Жителей юго-восточной части страны предупредили о возможном повышении шума.

В начале марта военный самолет Швеции выполнил разведывательный полет около сухопутной границы России. Как утверждает издание Itamilradar, данный эпизод стал первым с момента вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. Уточняется, что накануне самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B пролетел вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.