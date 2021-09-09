Названа причина, из-за которой власти «забыли» о пандемии

Учитывая, что на сегодняшний день в России от коронавируса умирает больше всего людей в мире, а вакцинацию прошла лишь четверть населения, власти «забыли» о пандемии ради предстоящих выборов. Об этом «Новым Известиям» рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Из российской общественно-политической повестки практически исчезла пандемическая тема. Ещё недавно все обсуждали пользу или вред вакцинации, качество вакцин, обещали привить чуть ли не все 100% россиян, а теперь тишина, — отметил эксперт.

Однако смертность не уменьшалась и продолжает держаться на высоком уровне, а население страны до сих пор не привито. При этом неожиданно, по официальной статистике, количество заражений за последние несколько недель снизилось более чем на 15%. Всё это, естественно, связано с предстоящими выборами, рассказал психолог.

По словам Рощина, власти только и ждут, когда пройдут выборы, чтобы после них снова поднять статистику заболеваемости и оправдать этим новые ограничения, QR-коды и прочие «радости» эпохи коронавируса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, что проведение трёхдневных выборов в Госдуму в зданиях школ навредит учащимся и учителям.