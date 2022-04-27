Названа причина, по которой плохо охраняются сады и школы Глава ФКЦ РОС Козлов: у российских садов и школ часто нет денег, чтобы нанять охрану

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских детских садов и школ часто нет денег, чтобы нанять охрану и установить технику для обеспечения безопасности, сообщил президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов. Для этого не предусмотрен отдельный бюджет, и средства приходится изыскивать из статьи на материальное обеспечение, объяснил он в разговоре с Lenta.ru.

У нас, как правило, — и в Казани такая же ситуация была — вопрос о том, чтобы деньги на охрану выделялись «прямой строкой», отдельной строкой бюджета, он до сих пор не решён. Как правило, деньги выделяются в пределах содержания материальных средств — туда включается покраска забора, ремонт чего-то и вроде как охрана, — сказал Козлов.

Он добавил, что проверяющие могут требовать устранить нарушения правил безопасности учебных заведений, но если денег на охрану нет, её не наймут. В детском саду под Ульяновском, где 26 апреля мужчина устроил стрельбу, руководство и не пыталось заключить договор об охране, объясняя это небольшим количеством детей, заявил Козлов.

26 апреля в Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых пятилетний мальчик, шестилетняя девочка и нянечка. Одна из воспитательниц получила ранения. После нападавший покончил с собой.

Детский омбудсмен Татьяна Москвалькова сообщила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на психиатрическом учёте. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть сотрудники Росгвардии.