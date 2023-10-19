Коц объяснил, почему на Украине легализовали однополые браки Военкор Коц: Украина вдохновилась Древней Грецией в вопросе однополых отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев, принимая решение о легализации однополых браков на Украине, вдохновился примером Древней Греции, предположил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист напомнил, что в Фивах действовал отряд из 300 гомосексуальных мужчин, которых впоследствии вырезали македоняне.

Похоже, Киев вдохновился историей Древней Греции. В городе Фивы в IV веке до нашей эры нес службу отборный Священный отряд — подразделение из 300 мужчин, куда набирали исключительно гомосексуалов. Считалось, что, стоя в фаланге, такие бойцы яростнее защищали любовника — соседа по строю, — написал Коц.

При этом Коц отметил, что толерантное подразделение «боевых содомитов» в 338 году нашей эры уничтожили македонские воины. По его словам, во время боя необходимо думать о деле, «а не о прелестях боевого товарища».

Ранее депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации «зарегистрированных партнерств», куда входят и однополые союзы. По ее словам, ранее ведомства имели другую позицию в отношении потенциального закона, но изменили ее. Она добавила, что Минюст страны оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом.