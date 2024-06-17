Названа причина, по которой могут отказать в программе переселения в РФ МВД: половина желающих переселиться в РФ не смогли сдать знание русского языка

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Более половины претендентов на участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников в 2024 году были отсеяны из-за плохого знания русского языка, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации госпрограммы. Владение русским языком не подтвердили около четырех тысяч заявителей, передает представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По состоянию на 1 мая проведено более 2,5 тысячи собеседований. Владение русским языком не подтвердили порядка 54% респондентов. Результаты работы наглядно демонстрируют плюсы этого нововведения: около четырех тысяч заявителей, включая членов их семей, не смогли воспользоваться механизмами государственной программы, — приводятся в сообщении слова министра.

Также Волк напомнила, что подтверждение владения русским языком на достаточном уровне в письменной и устной форме для подачи заявления на участие в программе было введено 1 января. Проверку обеспечивают специальные комиссии, образованные в территориальных органах ведомства. Отмечается, что в них включены преподаватели образовательных организаций со специальностью филологов и лингвистов.

Ранее сообщалось, что количество зарубежных высококвалифицированных специалистов в России сократилось на треть в 2023 году относительно итогов 2021 года. Их число снизилось на 12 000, составив около 32 000 человек.