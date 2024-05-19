Названа причина, по которой Макрону не стоит ехать в Грузию Политолог Капанадзе: Макрону и его премьеру-гею нечего сказать грузинам

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отказаться от приглашения лидера Грузии Саломе Зурабишвили посетить страну, поскольку ему и другим французским политикам нечего сказать жителям республики, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его словам, Макрон, чей премьер-министр является геем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), ничем не может помочь православному государству с традиционными ценностями.

Это провокационная инициатива, но вместе с тем это и неудивительно, поскольку она (Зурабишвили. — NEWS.ru) не разбирается в тонкостях мировой политики, — сказал собеседник.

Капанадзе считает, что президенту Грузии мерещится только российское влияние. А когда она говорит о советском влиянии, это означает, что Зурабишвили мысленно осталась в прошлом и, соответственно, у нее нет политического будущего, подчеркнул политолог.

И потом, Макрон, премьер-министр и министр иностранных дел которого являются гомосексуалистами, вряд ли чем-нибудь поможет православной Грузии, где семейные и другие традиционные ценности для абсолютного большинства общественности являются основополагающими ценностями не только в настоящее время, но и на протяжении веков, — резюмировал Капанадзе.

Ранее Зурабишвили заявила, что Эммануэль Макрон должен приехать в Грузию и избавить Кавказ от «советского ига» и российского влияния. По ее словам, французскому лидеру следует посетить Тбилиси до осенних выборов в стране.