Названа причина, по которой любителям «качалки» ампутируют конечности Косметолог Макарова: закачивание синтола в мышцы грозит бодибилдерам ампутацией конечностей

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Использование синтола иногда заканчивается для бодибилдера или спортсмена-любителя из «качалки» воспалением, инфекционными процессами и операционным столом с возможной ампутацией конечностей, рассказала NEWS.ru косметолог Татьяна Макарова. Эксперт напомнила, что маслянистую субстанцию чаще всего «закачивают» в мышцы рук и ног для больших объемов, однако сама мускулатура со временем в ряде случаев атрофируется. Собеседница отметила, что в состав синтола входят триглицеридное масло (85%), лидокаин (7,5%) и спирт (7,5%).

Лидокаин обеспечивает безболезненность при введении и после, а спирт обеззараживает и маскирует воспалительный процесс — естественную реакцию организма на инородное вещество. Да, объемы быстро увеличиваются, приобретают желаемую форму без изнуряющих тренировок. Но последствия следующие: атрофия мышц из-за сдавливания синтолом, тромбы сосудов, если в них попал синтол, гнойный миозит. Исход может быть плачевным — ампутация конечности, хирургические операции — естественным путем синтол из организма не выводится, — заявила врач аппаратных технологий компании LNC.

Специалист добавила, что «спорт — это, прежде всего, про здоровье, правильное питание. Выстроенная система тренировок пусть не за один день, но безопасно приведет вас к телу своей мечты».

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