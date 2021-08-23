Названа причина, по которой Беглов поддерживает медколледжи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддерживает медицинские колледжи, потому что следует президентскому курсу. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Эксперт отметил, что изменения в этой среде были вызваны не только прошлогодней пандемией коронавируса, но и заявлением президента РФ Владимира Путина об изменениях правила набора в вузы по медицинским специальностям.

Инициатива поможет увеличить количество специалистов, и убрать несправедливое распределение между бюджетниками и «платниками». Теперь в этой отрасли медицины в Петербурге настанет порядок, — отметил Самонкин.

На самом деле современная Россия имеет огромный опыт в науке и медицине еще со времён СССР. Поэтому сложившиеся тогда традиции качественной и доступной медицины следует продолжать сейчас. После Санкт-Петербурга к подобной инициативе должны подключиться и другие регионы, чтобы было больше бюджетных мест и конкурсная основа для набора в учебное заведение стала более прозрачной и открытой, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что больше половины российских врачей, которые занимаются вакцинацией населения от коронавируса, пожаловались на переработку и нехватку медиков.