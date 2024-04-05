Названа причина, по которой 40 БПЛА ВСУ долетели до Ростовской области Военэксперт Матвийчук: ВСУ тщательно ищут «слепые зоны» в российской ПВО

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ ищут «слепые зоны» в российской ПВО. Он не исключил, что украинские военные заранее просчитали маршрут для 40 БПЛА, уничтоженных над Ростовской областью в ночь на 5 апреля.

Предположу, что ВСУ перед попыткой атаковать Ростовскую область просчитали маршрут полета 40 своих БПЛА, уничтоженных над регионом. Не исключаю, что ВСУ пытались найти «слепые зоны» в радиолокационном поле. Плюс многие дроны могут идти большую часть маршрута на предельно малой высоте, под лучом РЛС, — считает Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.