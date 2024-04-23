Названа причина перехода армии Украины на РСЗО «Ольха» Военэксперт Матвийчук: ВСУ перешли на «Ольху», так как берегут чешские «Вампиры»

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять РСЗО «Ольха», так как берегут полученные от Чехии РСЗО «Вампир». Он не исключил, что дальность поражения у системы с «деревянным» названием — 70–200 км.

Предположу, что «Ольха» способна отправить реактивный снаряд на 70 км. В СМИ также упоминались дистанции в 200 км. Это относительно новое оружие, первое испытание Киев провел в 2016-м. Предположу, что Украина перешла на «деревянную» РСЗО, так как бережет западную технику, в том числе чешские «Вампиры», так как боезапас начинает заканчиваться, — считает Матвийчук.

По его словам, перехват реактивных снарядов «Ольхи» не станет проблемой для российских систем ПВО.

Ранее Минобороны РФ сообщило в официальном Telegram-канале, что в ночь на 23 апреля над территорией Белгородской области было сбито четыре снаряда РСЗО «Ольха». Там уточнили, что снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Об атаке ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета были выбиты окна в одном домовладении, посечен его фасад. Кроме того, пострадало лобовое стекло у одного легкового автомобиля.