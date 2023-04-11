Названа причина отправки самолета «Аэрофлота» на ремонт в Иран Главред Avia.ru Гусаров: самолет «Аэрофлота» отправили на ремонт в Иран из-за навыков специалистов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Технические специалисты Ирана обладают уникальными навыками по обслуживанию западных самолетов в условиях санкционного давления, в связи с чем воздушное судно «Аэрофлота» было отправлено в Тегеран на ремонт, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. В разговоре с «360» он пояснил, что компетенции иранских сотрудников в этой сфере уникальны и кроме них навряд ли кто-то может провести ремонт самолета в условиях серьезных ограничений.

Мы, наверное, могли бы и самостоятельно проводить подобные работы, но все хорошо, когда никаких санкционных ограничений, — отметил Гусаров.

По словам эксперта, российские специалисты могли бы освоить эти технологии при помощи своих иранских коллег, но основной вектор развития гражданской авиации направлен на импортозамещение. В связи с этим обучаться новым видам работ по западным воздушным суднам необходимости нет.

Может так и останется, с учетом того, что все-таки основной вектор нашей гражданской авиации и промышленности взят на импортозамещение, на производство отечественных самолетов. И соответственно, осваивать сейчас достаточно сложные технологии полностью всех видов работ по западным самолетам не имеет никакого смысла, — заключил Гусаров.

Компания «Аэрофлот» ранее отправила в Иран на починку лайнер Airbus A330-300. Это первый случай отправки на ремонт воздушного судна из России после введения западных санкций. По словам представителя перевозчика, судно было отправлено в ближневосточную страну еще 5 апреля.