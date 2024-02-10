Названа причина отправки экс-полковника МВД Захарченко в ШИЗО ФСИН: экс-полковник МВД Захарченко попал в ШИЗО за нарушение распорядка

Фото: АГН «Москва»

Дмитрий Захарченко

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко отправили в штрафной изолятор ИК № 5 в Мордовии из-за нарушения внутреннего распорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Он отбывает 16-летний срок в этом исправительном учреждении за получение взяток.

В ведомстве пояснили, что к осужденному применили дисциплинарные меры согласно заключению комиссии учреждения, его пребывание в ШИЗО составит пять суток. При этом во ФСИН опровергли сведения о том, что Захарченко попал в штрафной изолятор из-за попытки записаться добровольцем на СВО.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на адвокатов Захарченко распространили сведения о том, что экс-полицейский попытался записаться добровольцем на СВО, однако за это его поместили в штрафной изолятор. По данным издания, за это Захарченко поместили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН по Мордовии.

В мае 2022 года суд приговорил Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей. Пресненский суд Москвы ранее признал его виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.