Названа причина отмены творческого вечера Познера Агентство MSM: решение об отмене творческого вечера Познера было принято 15 февраля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Владимир Познер

Причиной отмены творческого вечера телеведущего Владимира Познера, который должен был пройти в апреле в Московском международном доме музыки, стали логистические проблемы. Об этом говорится в сообщении концертного агентства MSM Group, которое приводит ТАСС. Там также отмечается, что решение об отмене мероприятия было принято еще в середине февраля.

Решение об отмене-переносе «Творческий вечер Владимира Познера», запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года в связи с логистическими проблемами, — говорится в уведомлении.

Там также говорится, что о новой дате выступления журналиста будет объявлено позднее.

Вечером 11 марта на сайте Московского международного дома музыки появилось сообщение об отмене творческого вечера Владимира Познера. Мероприятие было запланировано на 8 апреля. Причины отмены указаны не были. Зрителям предложили вернуть билеты и получить назад деньги.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили концерт Ивана Урганта. Причины отмены также не были указаны.

1 января Ургант рассказал, что онлайн-кинотеатр KION снял с эфира показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. Помимо шоумена в фильме были задействованы Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.