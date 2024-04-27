Названа причина обысков в музее современного искусства «Гараж» «Артгид»: обыск в музее «Гараж» был связан с делом против Верзилова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обыск в музее современного искусства «Гараж» в Москве был связан с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-участника групп «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба музея журналу «Артгид». Там отметили, что сейчас музей продолжает работу в обычном режиме.

Вчера, 26 апреля, в офисе и архиве музея современного искусства «Гараж» прошел обыск. К настоящему времени следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме. Обыск был связан с делом Петра Верзилова, — сообщили в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге прошли обыски у художников и акционистов по делу Верзилова. В частности, силовики пришли к Артему Филатову, которого впоследствии задержали и забрали на допрос. Во время обысков правоохранители изъяли у него технику. Обыски также провели у художницы Катрин Ненашевой, ее подруги Наташи Четверио и членов арт-группы «Явь».

В начале апреля Верзилова заочно приговорили к восьми годами и четырем месяцам лишения свободы. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.