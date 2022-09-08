Журналист Постников отрицает передачу материалов, дискредитирующих ВС РФ «Интерфакс»: журналист Постников отрицает связь с заочно арестованным экс-депутатом Пономаревым

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Владислав Постников

Главный редактор интернет-СМИ «Вечерние ведомости» Владислав Постников находится на допросе в Центре по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, передает «Интерфакс». Следствие полагает, что Постников мог передать Пономареву определенные материалы, «используемые для дискредитации армии России», однако Постников это отрицает.

По словам адвоката Георгия Краснова, Постников утверждает, что с Пономаревым незнаком и ничего ему не передавал. Сам Пономарев заочно арестован по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Сегодня утром к Постникову пришли с обыском. В ходе него обнаружили удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины, сертификат об участии в обменной программе Госдепа США «Открытый мир» и визитки иностранных чиновников.

Адвокат главреда добавил, что сотрудники изъяли жесткий диск, сотовые телефоны в количестве пяти штук, загранпаспорт и два баннера с символикой «Открытой России».

Утром стало известно, что обыски проходят у администраторов Telegram- и YouTube-каналов, якобы принадлежащих Пономареву. Следственные мероприятия велись у установленных администраторов каналов «Утро февраля» и связанных с ними журналистов, а также в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) «Сибирь.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Юлии Глазовой, а также у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян в Ростове-на-Дону.