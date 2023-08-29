Названа причина обязательного использования боксерами капы Мастер спорта по боксу Кондратьев: капа спасает от сотрясения мозга и травм шеи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единоборства — и тренировки, и соревнования — подразумевают обязательное использование капы для предотвращения тяжелых травм: сотрясений мозга, повреждений шеи, также переломов челюсти, рассказал NEWS.ru мастер спорта России по боксу Павел Кондратьев. Собеседник подчеркнул, что данный элемент экипировки защищает мягкие ткани, не позволяя зубам и их осколкам ранить губы и щеки.

Удары в голову — самые опасные. Капу применяют для защиты зубов и челюстей. Она не позволяет нижней челюсти войти в верхнюю, предотвращая переломы. Защищает мягкие ткани, не давая зубам или осколкам ранить губы и щеки, что обычно вызывает большое кровотечение. Ношение капы помогает предотвратить сотрясение мозга, кровоизлияние в мозг и повреждение шеи, — добавил Кондратьев.

Эксперт напомнил, что капы делают из специальных материалов, состоящих из резины: изделие размягчают в кипятке, чтобы спортсмен сделал слепок челюсти.

Иногда данный материал используют в стоматологии. Если боксер неправильно выполнил данную процедуру и капа выпадает во время боя, то это создаст большие проблемы. Капа может перекрыть дыхательные пути. У боксера сбивается дыхание, он может задохнуться от сильного удара. Кроме того, если капа сдвинулась, высок риск получить все те травмы, от которых она защищает, — рассказал мастер спорта.

Ранее мастер спорта по боксу России Иван Северов в беседе с NEWS.ru рассказал, что занятия боксом укрепляют суставы, улучшают координацию движений и делают связки более эластичными. Ударные движения позволяют активировать кровоснабжение в тканях, прилегающих к суставам, и в мышцах.