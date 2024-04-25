Названа причина нового дела в отношении Сбербанка ФАС: в отношении Сбербанка возбуждено дело из-за шрифта в рекламе вклада

В отношении ПАО «Сбербанк России» возбуждено административное дело из-за рекламы о вкладе, текст в которой был написан трудным для восприятия шрифтом, сообщила пресс-служба Федерального антимонопольной службы. Ведомство пришло к выводу, что из-за этого клиенты банка получали не всю информацию об условиях доходов на основе вклада.

Служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбeрбанк России» по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушeния банк будет привлечен к административной ответственности, — указано в заявлении.

Расследование в отношении банка началось после жалобы одного из клиентов. При проверке выяснилось, что в рекламе крупным шрифтом указывалось, что владелец вклада будет получать 16% прибыли по итогам года. Другие же условия — размер минимальной суммы для этого и срок открытия вклада — уже были прописаны в сноске и другим шрифтом. Помимо этого, там же указывалось, что вышеперечисленные условия относятся только к зарплатным клиентам, которые подключены к одной из платных услуг.

Ранее ФАС возбудила новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Заявляется, что причиной стала аудиореклама на радио, организации грозит крупный штраф.