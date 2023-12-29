Названа причина неуязвимости российской ракеты Х-22 для ПВО Украины Военэксперт Клинцевич: ВСУ не могут сбить Х-22 из-за ее сверхзвуковой скорости

Фото: МО Украины

ПВО Украины не может сбить российскую ракету Х-22 «Буря» из-за способности боеприпаса развивать сверхзвуковую скорость, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, ПВО ВСУ бессильна перед всеми российскими ударными средствами, преодолевающими звуковой барьер.

[Не могут сбить,] потому что Х-22, предположу, сверхзвуковая ракета. ВСУ не могут сбивать все, что развивает сверхзвуковую скорость, в том числе Х-22, «Ониксы» и гиперзвуковые «Кинжалы». ПВО ВСУ просто не успевает их перехватить, — заявил Клинцевич.

Он не исключил, что часть российских крылатых ракет выполнена по стелс-технологии, из-за чего они являются дозвуковыми, однако обладают более низкой заметностью. Клинцевич объяснил, что для сверх- и гиперзвуковых крылатых ракет на первом месте стоят аэродинамические качества.

Стелс-технология — квадратное сечение — ухудшает аэродинамические качества, но улучшает качества, связанные с более низкой радиолокационной заметностью. На сверх- и гиперзвуке аэродинамика имеет первоочередное значение, подытожил Клинцевич.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.

Как отметил Игнат, Х-22 летит со скоростью 4 тысячи км/ч и заходит на цель, как правило, по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства. Он также добавил, что у ВС РФ есть более модернизированная версия этой ракеты — Х-32.