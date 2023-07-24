Названа причина плохого питания российских пенсионеров Гериатр Новосёлов назвал низкий доход причиной плохого питания российских пенсионеров

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Одной из основных причин плохого питания пожилых людей в России являются низкие пенсии, на которые они не могут позволить купить себе полезные для организма продукты, пояснил председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что людям в возрасте полезно включать в рацион рыбу, морепродукты, овощи и фрукты, но вместо этого их питание очень часто состоит из продуктов, богатых углеводами.

Для здорового и активного долголетия считается правильной средиземноморская диета. <...> Нужно питаться рыбой, морепродуктами, должны быть овощи и фрукты круглый год. Но, к сожалению, из-за доходов люди не могут себе это позволить, — отметил гериатр.

По словам врача, многие пенсионеры питаются неправильно из-за сложившихся традиций. В России пожилые женщины часто устраивают чаепития с хлебобулочными изделиями и сладостями. При этом переубедить их, что это вредно для здоровья, практически невозможно, отметил гериатр. Он подчеркнул, что многие пенсионеры также до последнего откладывают походы к врачам.

Пока поколения не сменятся, тяжело будет сказать им, чтобы вместо чаепития они взяли скандинавские палки и пошли в лес, — заключил Новосёлов.

Специалисты Королевского колледжа Лондона ранее заявили, что черника положительно влияет на когнитивные способности пожилых людей. Как выяснили британские ученые, эта ягода улучшает работу мозга и кровеносных сосудов.