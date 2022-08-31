Названа причина непереносимости молока взрослыми людьми Диетолог Колосова: непереносимость молока объясняется генетическими особенностями

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Многие взрослые люди старше 20 лет испытывают неприятные симптомы после употребления молока и некоторых молочных продуктов из-за генетических особенностей и лактазной недостаточности, заявила терапевт и диетолог Татьяна Колосова. Она отметила, что около 20% жителей средней полосы и до 70% северного населения России страдают от непереносимости молока, пишет Lenta.ru.

Врач объяснила, что дети могут спокойно пить молоко из-за того, что их слизистая оболочка кишечника в нужном количестве выделяет фермент лактазу, который помогает усваиваться молочному сахару лактозе. У взрослых людей с геном лактазной недостаточности активность фермента крайне низкая, поэтому в желудке скапливается большое количества газов, а стул нарушается.

Однако те, кому противопоказано молоко, могут спокойно употреблять кисломолочные продукты.

В кисломолочных продуктах, таких как кефир, ряженка, йогурт, твердые сорта сыра лактоза содержится в измененном состоянии, и после их употребления неприятные симптомы не возникают, — подчеркнула Колосова.

Диетолог добавила, что при возникновении расстройства стула после приема молока, стоит обратиться к врачу, потому что это может сигнализировать о наличии других серьезных заболеваний.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что растительное молоко нельзя считать полноценной заменой обычного. По ее словам, употребление безлактозного молока может быть опасно для людей с аллергией, так как даже не содержащее орехи растительное молоко способно вызвать аллергическую реакцию.