Названа причина неэффективности антидепрессантов Врач Колесникова: из-за генетических особенностей антидепрессанты могут быть неэффективны

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Врач-генетик Ирина Колесникова рассказала «Известиям», что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей. Эксперт уточнила, что препараты могут усваиваться у каждого человека по-разному. Она при этом предупредила, что генетические особенности организма могут привести к тому, что прием антидепрессантов с большей вероятностью приведет к обратному эффекту.

Время — крайне ценный ресурс при лечении депрессивных расстройств. Так как антидепрессанты и нейролептики имеют накопительный эффект, в среднем подбор подходящего препарата может занимать от полугода до года, — рассказала Колесникова.

Она посоветовала пройти генетический тест, который сократит время поиска нужного препарата, а также порекомендовала на заниматься самостоятельным подбором лекарств и довериться профессионалам.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.